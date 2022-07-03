Сеул, , 11:23 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics запустила в серийное производство свои первые 3-нанометровые чипы. Об этом сообщает пресс-служба Samsung.

Процессор

Название технологического процесса в электронной промышленности определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Использование более точного оборудования позволяет плотнее размещать полупроводниковые структуры, что ведёт к повышению производительности и энергоэффективности.

В Samsung отметили, что первое поколение 3-нм чипов будет превосходить 5-нанометровые чипы по производительности на 23%. При этом потребление электроэнергии снизится на 23%.

При дальнейшем развитии этого техпроцесса в Samsung надеются уменьшить площадь чипов на 35%. Производительность должна вырасти на 30%, а энергопотребление — снизиться на 50%.

Южнокорейской компании удалось запустить серийное производство 3-нм чипов раньше, чем тайваньскому производителю TSMC. В TSMC планируют начать массовое производство чипов по 3-нм техпроцессу во второй половине 2022 года.

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