Донецк, , 11:20 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли населённый Кременец Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Кременца со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы ДНР совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили одну установку РСЗО «Град».