Чита, 3 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 3 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 435 (+17 за минувшие сутки).

Kraszdrav.ru Коронавирус

За весь период COVID-19 унес жизни 2682 человек, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев. Вместе с тем 166 658 пациентов (+2 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 21 человек находится в тяжелом состоянии (+3 за сутки), один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье выявлены 18 новых носителей коронавируса