Белгород, , 11:15 — REGNUM Фестиваль «Белгородское лето» отменили в Белгороде после взрывов и пожара в центре города ночью 3 июля. Об этом сообщил мэр Антон Иванов.

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«Запланированные на сегодня мероприятия фестиваля «Белгородское лето» проводиться не будут», — написал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде в ночь на 3 июля были слышны хлопки, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о, предположительно, сработавшей системе ПВО. Известно о повреждении 11 многоквартирных домов, 39 частных домов, в том числе пять разрушены полностью. Официально подтверждена гибель троих человек. В настоящее время глава региона и мэр осматривают пострадавшие дома.