Красноярск, , 11:14 — REGNUM В Красноярске компания оплатила штраф в размере 20 млн рублей за дачу взятки муниципальному работнику. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, нарушения были выявлены в ходе проверки.

Lexus LX Lexus

По данным ведомства, руководитель ООО передал автомобиль Lexsus LX570 стоимостью 7 млн рублей должностному лицу МАУ «Центр реализации социальных проектов» за содействие в заключении контрактов на благоустройство территории парка.

Против фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении по за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В результате организации назначили штраф в размере 20 млн рублей.

«В настоящее время указанное исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением, штраф оплачен в полном объеме. В отношении получателя взятки и взяткодателя судом вынесены обвинительные приговоры», — отметили в прокуратуре.