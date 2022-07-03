Токио, 3 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Обсуждавшийся на саммите «Большой семёрки» механизм по ограничению цен на российскую нефть должен способствовать снижению цены на неё в два раза. Такое мнение 3 июля высказал премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего выступления в Токио перед выборами в верхнюю палату парламента, которое транслировалось в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

«(Мы) установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать (её) по более высоким ценам», — сказал он.

Также Кисида вновь раскритиковал Россию за спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам саммита Группы семи лидеры этих стран заявили о возможности ограничения цен на нефть из России с помощью запрета на оказание услуг по её транспортировке морским путём в случае, если нефтяная стоимость лота превышает потолок, «согласованный международными партнерами».