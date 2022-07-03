Берлин, 3 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Данные об импорте в Германию российской нефти, приведённые вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, оказались существенно занижены. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Издание ссылается на ответ минэкономики на запрос депутата бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана. В конце апреля Хабек заявил в Варшаве, что Германия импортирует из России всего 12% нефти. Но в его ведомстве сообщили, что в мае 27,8% нефти страна получила из РФ.

«Заявленное министром Хабеком снижение зависимости от поставок сырой нефти до 12%, очевидно, было спонтанной оценкой», — сказал Шпан.

Он полагает, что едва ли Германия стала меньше зависеть от российской нефти. В министерстве экономики расхождения в цифрах объяснили тем, что компании-импортёры сигнализировали о готовности отказаться от соглашений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабек предупредил о возможных каскадных сбоях в электроснабжении коммунальных энергетических предприятий в связи с нехваткой газа.

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