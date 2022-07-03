Иркутск, , 11:03 — REGNUM Иркутская область в июне 2022 года поставила температурный рекорд по максимальной температуре. По данным Иркутскгидромета, 28 июня в Жигалово воздух прогрелся до +38,5°С. Тем самым, перекрыт абсолютный максимум в +37,1°С, отмеченный в 1998 году. В Заларях и Черемхово максимумы июня составили +37,4° и +35,5° соответственно.

Жара Pixabay.com

За последние 15 лет такие же высокие температуры наблюдались в третьей декаде июня 2010 и 2017 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов.

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