Майминский район, Алтай, 3 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай правоохранители организовали проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла днём 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай ДТП с мотоциклом на Алтае

По предварительным данным, 56-летний житель Горно-Алтайска за рулём автомобиля Wingroad на перекрёстке выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 27-летнего местного жителя.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту ДТП назначена проверка», — отметили в ведомстве.