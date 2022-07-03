Москва, , 10:59 — REGNUM Свои поздравления с профессиональным праздником направил работникам российского морского и речного флота президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 3 июля обнародована сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Поздравляю вас с Днём работников морского и речного флота. Этот праздник отмечают работники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики и судоремонтники, представители других специальностей — все, кто трудится на водном транспорте и приумножает замечательные традиции, заложенные многими поколениями предшественников», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер уточнил, что морской и речной флот России в огромной степени способствовали развитию отечественной экономики и социальной сферы, а также укреплению межрегиональных и международных связей, надёжно обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки.

Помимо того, Путин указал, что на данный момент водный транспорт является неотъемлемой составляющей единой транспортной системы России и добавил, что идет строительство современных судов, совершенствование береговой инфраструктуры, а также реализация стратегических для России проектов, таких, «как освоение Арктического шельфа, развитие Северного морского пути».

«Конечно, перед вами стоят масштабные, востребованные временем задачи по налаживанию новых логистических схем и партнёрских связей, наращиванию потенциала туристических маршрутов и перспективных международных торговых коридоров. Уверен, что моряки и речники России с честью справятся с этими вызовами. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работников и ветеранов морского и речного флота поздравил с их профессиональным праздником председатель правительства России Михаил Мишустин.