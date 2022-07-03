Москва, , 10:57 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов, сообщается 3 июля на сайте российского правительства.

Руспублика Саха (Якутия). Поселок Предпорожный Geomosk

«Границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков, что позволит создать условия для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году на обновленной территории будет построена мусороперегрузочная станция, где будут сортировать все твердые коммунальные отходы из Якутска. После часть отходов будут использовать в производстве альтернативного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рассматривают возможность распространить на строительные проекты региона режим территории опережающего развития. Этот вопрос передан для решения в Минвостокразвития РФ.

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