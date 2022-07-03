Москва, 3 июля 2022, 10:57 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов, сообщается 3 июля на сайте российского правительства.
Отмечается, что в 2023 году на обновленной территории будет построена мусороперегрузочная станция, где будут сортировать все твердые коммунальные отходы из Якутска. После часть отходов будут использовать в производстве альтернативного топлива.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рассматривают возможность распространить на строительные проекты региона режим территории опережающего развития. Этот вопрос передан для решения в Минвостокразвития РФ.
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