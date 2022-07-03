Барнаул, , 10:56 — REGNUM В Алтайском крае с начала сезона активности клещей (3 апреля 2022 года) клещи покусали свыше 7680 человек, из них 2182 — это дети в возрасте до 14 лет.

Клещ Myriams-Fotos

За этот период зарегистрировано 178 случаев заболевания сибирским клещевым тифом (в том числе, у 34 детей в возрасте до 14 лет), а также пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в том числе, у одного ребенка).

Комиссионно подтверждены два случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых жителей края.

На сегодняшний день в стационарах края находятся пятеро больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжелой формой заболевания.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,4% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 20,2% клещей — возбудитель клещевого боррелиоза.

Напомним, в середине июня 2022 года сообщалось, что на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся восемь взрослых жителя края.

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