Кызыл, , 10:51 — REGNUM Производителям зерна в Туве компенсируют до половины затрат. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, утверждён порядок предоставления субсидий на возмещение аграриям части затрат.

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На субсидии смогут претендовать предприятия, специализирующиеся на выращивании пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

«Совокупный объем поддержки может достигать 50% объёма таких затрат. Получатели будут отбираться по ряду критериев, среди которых один из ключевых — хозяйство должно не только произвести, но и продать зерно», — отметили в правительстве.

Посевные площади под зерновые культуры в республике относительно невелики. Около 8 тыс. га занимает пшеница, ячмень — порядка 1,6 га.