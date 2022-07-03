Донецк, , 10:49 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 210 мирных жителей, включая 73 детей. Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Gadini

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 10:30 03.07.22 за 137 дней эскалации погибли 210 мирных жителей, в том числе 73 ребёнка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получил ранения в общей сложности 2441 мирный житель, включая 156 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Новобахмутовка в ДНР.