Барнаул, 3 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Барнауле за неполный месяц с начала старта пляжного сезона произошло уже три трагедии на воде. Как сообщает 3 июля пресс-центр городской мэрии, все несчастные случаи зарегистрированы на так называемых «диких пляжах», где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Сегодня сотрудники городского управления ГОЧС провели очередной профилактический рейд на водоеме Гребной канал. Городскими спасателями аварийно-спасательного формирования был развернут мобильный спасательный пост на острове Помазкин, в районе ТЦ «ЛеруаМерлен».

Уастники мобильных групп провели 19 профилактических бесед с отдыхающими, напомнили им основные правила поведения у воды и вручили 29 тематических листовок.

Как сообщало ИА REGNUM, пляжный сезон в Барнауле стартовал 10 июня 2022 года. Отдыхающих готовы принять семь пляжей, в том числе пляж «Городской», «Водный мир» и пляж в парке «Арлекино».

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