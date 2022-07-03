Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбурге местный житель потерял деньги при попытке приобрести щенка породы шпиц. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Установлено, что 24-летний гражданин увидел в интернете объявление о продаже щенка за 15 тыс. рублей. Он прошёл по ссылке, присланной продавцом для оплаты и ввёл данные своей банковской карты, а также код подтверждения. В итоге с его счёта списали 16 тыс. рублей.

Объявление позднее было удалено с сайта. Как сообщало ИА REGNUM, жительница Орска потеряла деньги при попытке продать кровать. Она тоже ввела реквизиты на ссылке, присланной покупателем.