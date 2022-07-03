Москва, 3 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Работников и ветеранов морского и речного флота поздравил с их профессиональным праздником председатель правительства России Михаил Мишустин. Поздравительную телеграмму 3 июля обнародовала пресс-служба российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Как отметил Мишустин, на сегодняшний день водный транспорт занимает важное место в российском транспортном комплексе и от его эффективной работы во многом зависит развитие экономики и социальной сферы, промышленности и инфраструктуры, так как морские и речные пути соединяют отдаленные уголки России.

«Благодаря работникам отрасли открываются новые месторождения полезных ископаемых, возводятся современные предприятия, осуществляется доставка продовольствия, топлива, техники и оборудования на Дальний Восток, Крайний Север, в Сибирь. Вы обеспечиваете связь труднодоступных регионов с Большой землей, делаете все, чтобы жизнь миллионов людей была комфортной и благополучной», — говорится в его поздравлении.

Также председатель правительства РФ указал на рост объема морских и речных перевозок, внедрение высокотехнологичных мощностей в портах и повышение экологичности судоходства, а также на преданность работников отрасли интересам России и своему делу, их профессионализм, умение добиваться поставленных целей и решать масштабные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления по поводу Дня независимости Белоруссии направил белорусскому президенту Александру Лукашенко президент России Владимир Путин.