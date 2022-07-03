Москва, 3 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Медико-биологический изоляционный эксперимент SIRIUS, воссоздающий условия длительного космического полёта, завершается в Институте медико-биологических проблем 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космические путешественники

Третий этап эксперимента SIRIUS продлился 240 суток. Это время пять членов интернационального экипажа провели в условиях, имитирующих космический полёт. К началу эксперимента экипаж состоял из шести человек, но исследователь Екатерина Карякина получила травму руки во время тренировки на силовом тренажёре, после чего покинула экспериментальный модуль по решению медкомиссии.

Проведённый эксперимент позволил отработать методики, которые смогут использоваться во время реальных космических полётов. В частности, были отработаны техники удаленного обучения космонавтов в условиях ограниченных средств связи.

Также отрабатывались медико-психологические аспекты длительных экспедиций, включая проблемы внутригруппового взаимодействия в условиях длительных физических и умственных нагрузок. Медики регулярно проводили мониторинг и углубленную оценку состояния здоровья экипажа.

В рамках эксперимента были смоделированы неблагоприятные факторы космического полета и проведена отработка нештатных ситуаций. Среди участников эксперимента были исследователи из России, ОАЭ и США.