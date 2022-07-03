Минск, 3 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию, заявил 3 июля глава республики Александр Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе Курган Славы в связи с празднованием Дня независимости Белоруссии.

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«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма… Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что претензии к Минску по этому поводу смешны, грустны и печальны.

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