Орск, Оренбургская область, 3 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Жителя Тюмени задержали по подозрению в обмане жительницы Орска Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского УМВД.

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Пострадавшей оказалась 35-летняя женщина. Она лишилась 5500 рублей. Оказалось, что 23-летний тюменец увидел в интернете её объявление о продаже кровати, связался с ней и пообещал, что деньги за кровать она получит, когда перейдёт по присланной им ссылке и укажет реквизиты банковской карты. Гражданка это сделала и у неё списались деньги.

Сейчас тюменца ждёт наказание за кражу денег. Суда он дожидается под подпиской о невыезде.