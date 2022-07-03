Барнаул, 3 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. За первый квартал 2022 года средняя заработная плата врачей в Алтайском крае сложилась в размере 55,9 тысяч рублей. Как пояснила начальник планово-финансового отдела алтайского минздрава Диана Борисова, в сравнении с аналогичным предыдущим периодом, это больше на 5,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала сложилась в размере 31,8 тысячи рублей, что на 4,1% выше показателя за 1 квартал 2021 года. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала сложилась в размере 27 тысяч рублей (на 3,3% выше).

Как сообщает 3 июля пресс-служба правительства региона, данная информация была обнародована на заседании Общественного совета при минздраве Алтайского края. Отмечалось также, что с выполнением в регионе территориальной программы обязательного медстрахования есть проблема.

«Алтайский край имеет разветвленную сеть медучреждений, но подушевой норматив финансового обеспечения не дает нам возможности содержать такую инфраструктуру. Количество жителей в районах уменьшается, а сеть остается прежней. Министерством, Законодательным Собранием в адрес Федерации было направлено обращение с просьбой пересмотреть нормативы подушевого финансирования с учетом территориальных особенностей и уровня заболеваемости», — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года парламентарии Алтайского края в первом чтении приняли законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков. Документ направлен на привлечение и закрепление медицинских кадров.

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