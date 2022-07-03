Томск, 3 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2022 года сельхозпредприятия Томской области экспортировали товаров почти на 33,9 млн долларов, что на 5 млн больше, чем за первое полугодие 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Рапсовое поле во время цветения

Аграрии больше всего поставляют на экспорт продукцию масложировой отрасли (рапсовое масло, жмыхи, соусы) — на 16,72 млн долларов. Следом идут мясная и молочная продукция на 7,53 млн долларов, в том числе мороженое.

«Томские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности отправили на мировой рынок орехи, пиво, кондитерские изделия, муку на 4,56 млн долларов. Зерновых культур продано на 0,69 млн долларов», — отметили в администрации.

Основными покупателями томских товаров стали Китай, Монголия, Казахстан, Польша, Литва, Латвия и Киргизия.