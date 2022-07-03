Донецк, 3 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 09:55 и в 10:15 ВСУ дважды обстреляли Ясиноватую, выпустив по ней три и четыре снаряда калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве сержанта Джунайдулло Сафарова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины.