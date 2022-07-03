Минск, 3 июля 2022, 10:24 — REGNUM Белоруссии удастся справиться со всеми проблемами, связанными с оказываемым на неё внешним давлением, заявил 3 июля президент республики Александр Лукашенко.
В своем поздравлении по случаю Дня независимости Белоруссии Лукашенко подчеркнул, что отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу, «даже в самые сложные времена республика рассчитывала только на себя, строила благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи».
Лукашенко добавил, что «три десятилетия белорусы успешно строят собственное суверенное государство, сила белорусов в правде, единстве и патриотизме.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля белорусский президент Александра Лукашенко заявил, что ни один шаг в Белоруссии, особенно сегодня, не делается без его согласия и требования.
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