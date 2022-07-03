Минск, , 10:24 — REGNUM Белоруссии удастся справиться со всеми проблемами, связанными с оказываемым на неё внешним давлением, заявил 3 июля президент республики Александр Лукашенко.

Александр Григорьевич Лукашенко kremlin.ru

В своем поздравлении по случаю Дня независимости Белоруссии Лукашенко подчеркнул, что отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу, «даже в самые сложные времена республика рассчитывала только на себя, строила благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи».

«И сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное экономическое и информационное давление, этот трудный опыт вновь востребован и актуален. Он дает нам уверенность, что мы справимся со всеми проблемами», — говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что «три десятилетия белорусы успешно строят собственное суверенное государство, сила белорусов в правде, единстве и патриотизме.

«У нас есть родная страна, которой мы гордимся, есть армия, способная дать жесткий отпор любому агрессору, и народ-победитель, который помнит героев и ценит свободу. Именно поэтому мы смело и спокойно смотрим в будущее», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля белорусский президент Александра Лукашенко заявил, что ни один шаг в Белоруссии, особенно сегодня, не делается без его согласия и требования.

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