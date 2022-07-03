3 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter увольнение двух сотрудников полиции Лондона за расистскую шутку в отношении Меган Маркл.

Владимир Бадмаев, , 11:54 — REGNUM Двух сотрудников полиции Лондона уволили за расистские сообщения о герцогине Сассекской Меган Маркл в группе в WhatsApp. Сухдев Джир и Пол Хеффорд работали в полиции Бетнал Грин в восточном Лондоне, в 2018 году они написали ряд расистских сообщений, в числе которых были сообщения о Меган Маркл накануне ее свадьбы с принцем Гарри. Суд признал поведение сотрудников правонарушением, за которым следует увольнение без предупреждения.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании заявили, что полицейские смеялись над теми людьми, которых они должны были защищать. Председательствующий Морис Коэн сказал, что они вели себя «разрушительно и дискриминационно» по отношению к членам общества, и они должны были знать о «неприемлемой природе» своих комментариев.

«Посты в этой группе причинили существенный репутационный ущерб столичной полиции в целом», — добавил Коэн.

Ряд пользователей не согласился с решением суда: они считают, что оно запрещает британцам свободно высказывать свое мнение даже при общении с друзьями и ограничивает свободу слова.

«Да, они оскорбительные, но эти комментарии не были сделаны на публике или для публики. Я переживаю, что скоро мы не сможем свободно разговаривать со своими друзьями, семьей и коллегами из-за страха обвинения. Странный мир: нам говорят, как мы должны думать», — прокомментировал @steve_p66.

Некоторые комментаторы отметили, что один из полицейских — индийского происхождения. С учетом того, что «индусов в Великобритании примерно столько же, сколько темнокожего населения в США», для них представляется странным расизм в отношении кого-либо со стороны индуса.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

«Я реально не понимаю, как индус, который, скорее всего, неоднократно сталкивался с расизмом в своей жизни в Великобритании, может быть расистом в отношении какого-то другого человека. Уму непостижимо», — написала @Estrambotica.

«Не только белые люди ведут себя как расисты по отношению к темнокожим. Его только что поймали, потому что это его убеждения, это распространено и среди темнокожего населения», — отметил @Strong65 743 557

В комментариях напомнили, что принц Гарри просил правительство предоставить ему и его семье особую защиту во время визитов в Соединенное Королевство, и теперь понятно, почему он не доверяет простой лондонской полиции.

«Это железобетонные основания для предоставления защиты и обеспечения безопасности его и его семьи, когда они посещают Великобританию! Он не доверяет столичной полиции!» — прокомментировал @Righteousness71.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что это не единственные случаи проявления расизма в отношении Меган Маркл, не говоря уже о том, что культурная проблема является одной из основных с системе полиции.

«Вы верите в то, что их только двое? Там, где вы найдете одного, там есть и другие, они просто ждут, пока их найдут», — считает @DeanosandMe.

«Проявлениям расизма в каком-либо виде нет места в столичной полиции или какой-либо другой полиции, если уж на то пошло», — добавил @Yvonne50 265 775.

«Почему я не удивлен? Столичная полиция во главе с Крессидой Дик (бывшая глава полиции Лондона — прим. Д. С.), которая защищала репутацию, оказалась расистской, гомофобной и полностью некомпетентной», — согласился @Dougmacd9826.

В комментариях также отметили, что Меган Маркл говорила правду о расистской Британии, и она сделала правильный выбор, забрав своих детей и мужа подальше от «острова бесчестия и бескультурья».

«Я думал, вам всем нравится говорить, что ее тут принимали с распростертыми объятиями, не так ли? Я рад, что она уехала. Это место не для нее, не для ее детей и даже не для ее мужа», — считает @marieClaireJR.

«Атаки внутри семьи, атаки со стороны людей, которые работают на семью, со стороны полиции, правительства и СМИ. Вау! Слава Богу, они смогли выбраться отсюда», — написал @meghaven247.