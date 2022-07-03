Москва, , 10:21 — REGNUM О героизме и мужестве сержанта Джунайдулло Сафарова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 3 июля в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что во время ожесточённых боёв около одного из захваченных украинскими нацистами населённых пунктов сержант вел уничтожение опорных пунктов и бронетехники киевских боевиков.

«Заняв позицию, он прицельным огнём из ПТРК (противотанкового ракетного комплекса — ред.) подбил бронированную машину, уничтожил огневую позицию и пулемётный расчёт противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем понесшие потери радикалы попытались отступить и при отходе их бронетехники Сафаров выстрелом из ПТРК уничтожил вражескую БМП.

«Действия сержанта Джунайдулло Сафарова позволили российским войска развить наступление на заданном направлении и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗР) «Тор-М1» Западного военного округа в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны России.