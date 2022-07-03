Иркутск, , 10:18 — REGNUM Байкальская бухта Шараншура в местности Шида на Малом Море в Прибайкальском национальном парке, известная своим песчаным пляжем и лиственничным лесом, так приглянулась туристам, что в пик сезона на небольшом участке размером 120 на 65 м можно увидеть одномоментно несколько десятков авто. Из-за такого наплыва людей всё живое в бухте каждое лето балансирует на грани выживания: растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и верёвками, дёрн снимается для установки многочисленных палаток. Как сообщает 3 июля 2022 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», теперь там решено регулировать численность отдыхающих, так как расчётная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается, деградация природы набирает обороты.

Вид на Байкал Молодёжка ОНФ, Иркутск

Профилактические беседы государственных инспекторов и волонтёров, а также штрафы не приносят должного эффекта. Единственный шанс сохранить природу бухты — взять местность под жёсткий контроль и оборудовать её инфраструктурой.

В бухте начаты работы по возведению конструкции входной группы, следующим этапом станет укладка тротуаров. Всё — из природных материалов. В последующем на площади в 1 гектар появятся некапитальные легковозводимые деревянные малые формы: настилы для палаток, беседка, площадка ТБО, кострища с изоляционным слоем, туалеты. Съезд к воде закроют ограждением для соблюдения норм водоохранной зоны.

«Территория бухты Шараншура остро нуждается в срочных мерах по спасению почвенного покрова и растительности.

Дежурство государственного инспектора будет организовано здесь на постоянной основе. Посетители приезжают в бухту на автомобилях, поэтому нужен кемпинг. В ближайшее время установим знаки, обозначающие особо охраняемую природную территорию, аншлаги с информацией о ней и правилах пребывания. Количество посетителей будет регулироваться системой выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки», — пояснила руководитель отдела развития познавательного туризма Кристина Глотова.

Размещение объектов, внешний вид построек представлен в проекте, который разработан местным предпринимателем, руководителем крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрием Говорухиным. Он согласовал всё с профильными специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», заручился поддержкой агентства по туризму Иркутской области и средствами экологического гранта от компании En+.

«Заповедное Прибайкалье» рассчитывает, что через несколько лет бухта Шараншура не только восстановится, но станет и эстетически привлекательной, комфортной для туристов. Напомним, в свое время дирекция полностью закрывала от туристов бухту Бабушка, чтобы природа пришла в себя.

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорную разведку» провели в Прибайкальском национальном парке специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и представители Иркутской общественной экологической организации «Мой Байкал».

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