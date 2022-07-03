Туристы затоптали бухту Шараншура на Байкале
Иркутск, 3 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Байкальская бухта Шараншура в местности Шида на Малом Море в Прибайкальском национальном парке, известная своим песчаным пляжем и лиственничным лесом, так приглянулась туристам, что в пик сезона на небольшом участке размером 120 на 65 м можно увидеть одномоментно несколько десятков авто. Из-за такого наплыва людей всё живое в бухте каждое лето балансирует на грани выживания: растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и верёвками, дёрн снимается для установки многочисленных палаток. Как сообщает 3 июля 2022 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», теперь там решено регулировать численность отдыхающих, так как расчётная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается, деградация природы набирает обороты.
Профилактические беседы государственных инспекторов и волонтёров, а также штрафы не приносят должного эффекта. Единственный шанс сохранить природу бухты — взять местность под жёсткий контроль и оборудовать её инфраструктурой.
В бухте начаты работы по возведению конструкции входной группы, следующим этапом станет укладка тротуаров. Всё — из природных материалов. В последующем на площади в 1 гектар появятся некапитальные легковозводимые деревянные малые формы: настилы для палаток, беседка, площадка ТБО, кострища с изоляционным слоем, туалеты. Съезд к воде закроют ограждением для соблюдения норм водоохранной зоны.
«Территория бухты Шараншура остро нуждается в срочных мерах по спасению почвенного покрова и растительности.
Дежурство государственного инспектора будет организовано здесь на постоянной основе. Посетители приезжают в бухту на автомобилях, поэтому нужен кемпинг. В ближайшее время установим знаки, обозначающие особо охраняемую природную территорию, аншлаги с информацией о ней и правилах пребывания. Количество посетителей будет регулироваться системой выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки», — пояснила руководитель отдела развития познавательного туризма Кристина Глотова.
Размещение объектов, внешний вид построек представлен в проекте, который разработан местным предпринимателем, руководителем крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрием Говорухиным. Он согласовал всё с профильными специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», заручился поддержкой агентства по туризму Иркутской области и средствами экологического гранта от компании En+.
«Заповедное Прибайкалье» рассчитывает, что через несколько лет бухта Шараншура не только восстановится, но станет и эстетически привлекательной, комфортной для туристов. Напомним, в свое время дирекция полностью закрывала от туристов бухту Бабушка, чтобы природа пришла в себя.
Как сообщало ИА REGNUM, «мусорную разведку» провели в Прибайкальском национальном парке специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и представители Иркутской общественной экологической организации «Мой Байкал».
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