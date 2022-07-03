Москва, 3 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗР) «Тор-М1» Западного военного округа в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 3 июля Минобороны России.

Function.mil.ru Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2У»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как ЗРК «Тор-М1» выходит на ударную позицию, обнаруживает воздушную цель, производит пуск ракеты по ней, в результате чего цель уничтожается.

«Зенитные ракетные комплексы войсковой противовоздушной обороны круглосуточно продолжают обеспечивать войскам надежную защиту от нападения воздушных объектов противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ЗРК «Тор-М1» способны поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов — самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков города Мелитополь были частично повреждены дома в районе аэропорта