Москва, , 10:06 — REGNUM Долгосрочная стратегия развития Ульяновского автомобильного завода будет разработана и представлена до конца 2022 года. Об этом сообщается в корпоративной газете предприятия «Панорама УАЗ».

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В конце июня владелец компании «Соллерс Авто» Вадим Швецов продал пакет в 76,7% акций компании «Альтер Инвест», основанной топ-менеджерами холдинга. Ульяновский автозавод является ключевым активом в структуре «Соллерс Авто».

Генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов и генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС Авто» Николай Соболев обратились к сотрудникам компании в связи с этими изменениями. Они отметили, что компании необходимо в ближайшее время найти новых поставщиков, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий. Ширинов и Соболев выразили уверенность, что компании удастся справиться с этой задачей.

«Параллельно с этим мы рассчитываем завершить переговоры о постановке производства на УАЗе новых перспективных продуктов и до конца этого года сформировать долгосрочную стратегию развития Ульяновского автомобильного завода», — говорится в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Ульяновский автозавод планирует запустить сборку автомобилей УАЗ «Патриот» в упрощённой комплектации с минимальной долей иностранных комплектующих.

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