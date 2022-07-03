Братск, Иркутская область, , 10:04 — REGNUM Прокуратура Иркутской области известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Братска. По данным следствия, 17 лет назад он напал и задушил 29-летнюю женщину.

Убийство

Трагедия произошла в июле 2004 года: злоумышленник, прийдя в гости, достоверно знал о хранившихся в квартире денежных и наркотических средствах, напал и задушил хозяйку, похитив интересовавшее его имущество.

В апреле 2021 года причастность мужчины к совершенному преступлению была установлена при взаимодействии следователей Следственного комитета и сотрудников полиции, обвиняемый по ходатайству, поддержанному прокурором, заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее стало известно о вынесении приговора троим мужчинам — лидеру и участникам организованной преступной группы — по нашумевшему уголовному делу преступной группы, совершившей убийство семи человек.

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