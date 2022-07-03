Москва, 3 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Ночной обстрел Белгорода со стороны Украины в Госдуме назвали варварским преступлением и рассчитывают на ускорение специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

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"Сегодняшний ночной обстрел Белгорода — варварское преступление. Армия сопредельного государства использовала, в том числе поставленное западом дальнобойное оружие», — отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Как и 80 лет назад Белгород подвергся удару, но уже со стороны современных нацистов, говорит парламентарий.

«Все это говорит о том, что проводящуюся военную спецоперацию необходимо ускорить, чтобы как можно дальше отодвинуть возможность нанесения ударов по мирным городам», — заявил он.

Гаврилов призвал жителей Белгорода сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Депутат также выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

Он уверен, что факту нынешнего обстрела со стороны Украины будет дана правовая оценка и достойный ответ на варварские действия тех, кто бьет из дальнобойных орудий по мирным гражданам.

В результате ночного обстрела Белгорода погибли три жителя города, разрушены дома.