Эйндховен, Нидерланды, 3 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Нидерландский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Гус Тиль может перейти в команду из Эйндховена ПСВ. Об этом 3 июля сообщает газета Eindhovens Dagblad.

Анна Нэсси Гус Тиль

По информации издания, 24-летним футболистом также интересовался бельгийский клуб «Антверпен», однако игрок не захотел переходить в него.

Также указывается, что 2 июля полузащитник заявил о готовности перейти в ПСВ и уже 3 июля может пройти медицинский осмотр в этой команде.

Отметим, Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», с сентября 2020 года играл на правах аренды за немецкий «Фрайбург» и нидерландский «Фейенорд». В составе последнего в минувшем сезоне принял участие в 49 матчах, отличившись в них 21 забитым мячом и пятью голевыми пасами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.