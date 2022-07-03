Мелитополь, 3 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских боевиков города Мелитополь были частично повреждены дома в районе аэропорта, сообщил 3 июля глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

«Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали, снаряды падали на территории аэродрома. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что в результате был частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка.

«Город остаётся под надежной защитой. Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля украинские вооружённые формирования дважды подвергли Мелитополь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.

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