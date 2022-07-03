Лас-Вегас, США, 3 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал победу над Джаредом Каннонье из США и защитил свой титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе на турнире UFC 276, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 3 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением со счётом 49-46, 49-46, 50-45 присудили победу нигерийцу.

Эта пятая успешная защита Адесаньей своего звания чемпиона UFC в среднем весе, который он завоевал в октябре 2019 года, нокаутировав представителя Австралии Роберта Уиттакера.

Отметим, это победа стала 23-й (15 — досрочно) в активе 32-летнего Исраэля Адесаньи при одном поражении. Для 38-летнего Джареда Каннонье это поражение стало шестым при 15 (10 — досрочно) победах.