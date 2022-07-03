Москва, , 09:44 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Обухов возмущен тем, что мэр Москвы Сергей Собянин намерен снять ковидные ограничения только после соответствующего решения ВОЗ и направил запрос главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Я написал запрос в правительство РФ, чтобы прояснить эту ситуацию и понудить правительство Мишустина предпринять необходимые меры для побуждения глав регионов подчиняться правительству, а не глобалистам из ВОЗ», — сообщил Обухов.

Парламентарий надеется, что правительство «простимулирует» губернаторов к отмене любых ограничений на проведение массовых мероприятий вне зависимости от их тематики и направленности.

Ранее Обухов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с письмом, где спрашивает об отмене введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. В ответе говорится, что «решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, то есть при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории города Москвы режима повышенной готовности», рассказал депутат Госдумы.