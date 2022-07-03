Оренбург, 3 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области локомотив сошёл с рельсов. Инцидент произошёл ночью 3 июля на станции Халилово, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ThomasWolter Локомотив

Авария случилась при производстве маневровых работ. Опрокидывания допущено не было. Пострадавших нет, также не имеется и задержек в движении поездов.

Причины происшествия устанавливаются. Свою проверку ведёт и Уральская транспортная прокуратура.