Тель-Авив, Израиль, , 09:37 — REGNUM По мнению генерального директора американской компании Pfizer Альберта Бурлы, в мире уже началась новая волна пандемии, однако люди на данный момент могут спокойно придерживаться привычного образа благодаря препаратам, которые есть в распоряжении у врачей. Он заявил об этом 2 июля в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Альберт Бурла. Цитата из видео A Great New Contract for Health and Healthcare, World Economic Forum 2021

Как указал Бурла, отвечая на вопрос, рекомендовал бы он на данный момент прививаться пятой дозой вакцины от SARS-CoV-2, в настоящее время можно говорить о новой волне пандемии, однако в каждой из стран действуют свои рекомендации по вакцинации.

«Я всегда с большой осторожностью относился к соблюдению рекомендаций каждой страны и властей, потому что у каждой страны свои уникальные характеристики, и люди, которые отвечают за ситуацию, особенно в Израиле, имеют высокую квалификацию и точно знают, что должно быть сделано. Новая волна (пандемии) есть», — сказал он.

Также глава Pfizer отметил, что, по его мнению, многие люди до сих пор не поставили четвертую дозу вакцины от COVID-19, в то время, как наблюдается циркуляция штамма «Омикрон» и его гораздо труднее контролировать.

«Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти (от ковида)», — добавил Бурла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 6460 случаев локального распространения коронавирусной инфекции