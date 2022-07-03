Тель-Авив, Израиль, 3 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. По мнению генерального директора американской компании Pfizer Альберта Бурлы, в мире уже началась новая волна пандемии, однако люди на данный момент могут спокойно придерживаться привычного образа благодаря препаратам, которые есть в распоряжении у врачей. Он заявил об этом 2 июля в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Цитата из видео A Great New Contract for Health and Healthcare, World Economic Forum 2021 Альберт Бурла.

Как указал Бурла, отвечая на вопрос, рекомендовал бы он на данный момент прививаться пятой дозой вакцины от SARS-CoV-2, в настоящее время можно говорить о новой волне пандемии, однако в каждой из стран действуют свои рекомендации по вакцинации.

«Я всегда с большой осторожностью относился к соблюдению рекомендаций каждой страны и властей, потому что у каждой страны свои уникальные характеристики, и люди, которые отвечают за ситуацию, особенно в Израиле, имеют высокую квалификацию и точно знают, что должно быть сделано. Новая волна (пандемии) есть», — сказал он.

Также глава Pfizer отметил, что, по его мнению, многие люди до сих пор не поставили четвертую дозу вакцины от COVID-19, в то время, как наблюдается циркуляция штамма «Омикрон» и его гораздо труднее контролировать.

«Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти (от ковида)», — добавил Бурла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 6460 случаев локального распространения коронавирусной инфекции