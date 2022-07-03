Москва, 3 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Минэкономразвития России начался поэтапный переход к использованию отечественной операционной системы Astra Linux. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо директора департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александра Маслова главам других департаментов ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

Переход на отечественную операционную систему с Windows от американской компании Microsoft проходит в несколько этапов. На первом этапе использовать систему Astra Linux стали сотрудники департамента цифровой трансформации.

«Сотрудники успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной операционной системы и офисным пакетом», — отмечается в письме.

Далее под отечественной системой начнут работать несколько сотрудников от каждого департамента. Планируется, что к концу 2022 года доля отечественного программного обеспечения на рабочих местах сотрудников ведомства будет доведена до 90%.

Операционная система Astra Linux разработана российской компанией «Русбитех-Астра» на базе ядра Linux. Эта система включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.