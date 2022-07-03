Москва, , 10:36 — REGNUM Вратарь российской сборной по хоккею Иван Федотов, задержанный в Санкт-Петербурге, отправлен в город Североморск Мурманской области. Об этом сообщил 3 июня адвокат спортсмена Алексей Пономарёв.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, хоккеиста накануне увезли с территории госпиталя, его точное местонахождение выясняется. Адвокат добавил, что не знает, как Федотов себя чувствует.

«Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем», — сказал Пономарёв ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летнего Ивана Федотова ранее задержали сотрудники военкомата, предположительно, из-за уклонения от призыва на срочную воинскую службу. В военкомате хоккеисту стало плохо, на скорой его увезли в больницу.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина, серебряный призёр Олимпийских игр. Хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» и заявлял, что переедет в США в июле.

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