Улан-Удэ, 3 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Границы территории опережающего развития «Бурятия» были расширены для запуска программы комплексной жилищной застройки «Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства России.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

Постановление о расширении границы ТОР подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В Улан-Удэ на шести земельных участках общей площадью 38,3 га построят новые жилые кварталы. Общий объём инвестиций — почти 28 млрд руб. Проект будет реализовываться с 2022 по 2029 год», — добавили в правительстве.

Впрочем, окончательные параметры проектов станут известны после конкурсного отбора компаний-застройщиков. Реализация программы в Улан-Удэ, как отмечается, обеспечит горожан качественным жильём и станет примером новой комфортной городской среды.