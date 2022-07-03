Донецк, 3 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За минувшие украинские вооруженные формирования 29 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 170 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка, Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики утром 3 июля обстреляли три населенных пункта в ДНР.