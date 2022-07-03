Оренбург, 3 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На станции Халилово в Оренбургской области локомотив сошел с рельсов, сообщили 3 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Поезд

Отмечается, что инцидент произошел ночью в ходе маневровых работ. В результате происшествия никто не пострадал.

«Задержек в движении поездов нет. Причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Амурской области поезд сошел с рельсов.

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