3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Международный музыкальный конкурс Lipizer в Италии оказался в центре скандала после исключения российских скрипачей по политическим причинам

Владимир Бадмаев, , 11:55 — REGNUM Скандал с недопуском трёх российских скрипачей к международному конкурсу Lipizer в итальянском городе Гориция получил новый поворот. Организаторы конкурса пошли на попятный, согласившись всё же поменять своё решение, но получили отказ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Икинс. Скрипач

Президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли написал музыкантам письмо с сообщением, что их вновь приняли для участия в конкурсе. Однако, по мнению скрипачки Лидии Кочарян, письмо было написано исключительно ради сохранения лица и потому, что им урезали субсидии.

Напомним, своим решением организаторы сильно испортили отношения с властями города в лице мэра Родольфо Дзиберна, а также руководством региона Фриули — Венеция — Джулия. Член регионального совета Диего Бернардис отметил, что без признания вины руководством конкурса отмена решения об исключении рискует оказаться «запоздалой и недостаточной».

Как передаёт местное издание Il Goriziano, в своё оправдание Куалли заявил, что их шантажировали со всех сторон. По его словам, пока правительство говорит о санкциях, вооружении, страхе перед возможным вторжением, региональные власти демонстрируют обратное.

В соцсетях простые итальянцы поддержали решение российских музыкантов, заявляя, что руководство конкурса должно уйти в отставку после такого позора.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

«Правильно сделали. У них есть достоинство, в отличие от тех клоунов, которые их исключили», — отметила Аннализа В.

«Какое безумие — непоправимо испортить отношения с Россией! Как легко было довести Италию до такого позора», — пишет Ассия П.

«Вы правы. Это неслыханно, исключать русских из всех мероприятий, почему такого же не происходит с англичанами, французами, американцами, турками?» — возмущается Антонелла П.

«Абсолютно правильно сделали, позор организаторам (и тем, кто их поддерживал)», — прокомментировал Себастьяно М.

«Правильно сделали… Гордость за вас, девушки! Дорогие руководители Lipizer, вы облажались!» — заметил Клаудио Ф.

«Есть ещё люди с достоинством. Редкое качество», — вставил Эрманно Б.

«Lipizer уже утратил доверие. Кто бы ни стоял за их решением, он должен иметь порядочность и уйти в отставку. Я лично больше не пойду на их мероприятия», — заключила Габриелла Г.

Напомним, мэр Гориции ранее написал письмо организаторам конкурса с просьбой пересмотреть своё решение об исключении российских скрипачей. Получив отказ, он объявил об организации отдельного концерта для музыкантов из России, который состоится 12 июля в Палаццо делла Грация.

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