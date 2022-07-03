Москва, 3 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Свои поздравления по поводу Дня независимости Белоруссии направил белорусскому президенту Александру Лукашенко президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 3 июля обнародована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите искренние поздравления по случаю государственного праздника Республики Беларусь — Дня независимости», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер указал, что эта дата, которая связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение как для народа Белоруссии, так и для народа России, так как братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом.

«Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене», — добавил Путин.

При этом он высказал уверенность в том, что совместными усилиями обе страны будут и далее наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на пространстве Евразии, что отвечает коренным интересам народов России и Белоруссии.

Кроме того, глава Российского государства пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а народу Белоруссии — благополучия и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля белорусский президент Александра Лукашенко заявил, что ни один шаг в Белоруссии, особенно сегодня, не делается без его согласия и требования.