Колпашевский район, Томская область, 3 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Колпашевском районе Томской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью местному жителю. 64-летний потерпевший поступил в больницу с ранением ноги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области Мачете нападавшего. Томская область

В ходе проверки выяснилось, что рану нанёс 40-летний пасынок пожилого мужчины, который уже дал признательные показания. По предварительным данным, конфликт между родственниками возник в ходе совместного распития спиртного.

«Не желая сгладить напряжённую обстановку, злоумышленник взял в руки мачете и нанес один удар в область ноги пожилого отчима. Судебная экспертиза показала, что полученное ранение относится к категории средней тяжести вреда здоровью», — отметили в ведомстве.