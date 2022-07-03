Манчестер, Великобритания, , 09:02 — REGNUM Датский полузащитник Кристиан Эриксен, пребывающий в данный момент в статусе свободного агента, может стать игроком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом 3 июля сообщает Daily Star.

Кристиан Эриксен Martin Nikolaj Bech

По данным источника, манчестерская команда уже провела несколько раундов переговоров с 30-летним игроком и согласна удовлетворить его финансовые требования, однако футболист пока оттягивает подписание контракта, так как намерен узнать, какую клуб будет проводить летом трансферную политику

При этом добавляется, что в случае, если полузащитник перейдёт в «МЮ» его ежегодная зарплата составит около € 8,3 млн. Также ранее стало известно, что Эриксен рассматривает варианты продолжать играть за «Брентфорд» или перейти в команду из Манчестера.

Отметим, в минувшем сезоне Кристиан Эриксен сыграл в составе «Брентфорда» в 11 матчах, забив в них один мяч и отдав три голевых паса.