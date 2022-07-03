Москва, 3 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Администрация сервиса онлайн-продажи билетов Tutu.ru начала расследование по факту утечки данных клиентов компании. Об этом представители сервиса сообщили РИА Новости.

geralt Хакеры. Кибератака

2 июля в открытом доступе в сети интернет оказалась информация о клиентах Tutu.ru. Файл с утекшими данными содержал 2,6 млн строк.

В компании объяснили, что речь идёт о технических данных раздела «автобусы». При этом информация о банковских картах и другие платёжные данные клиентов не были скомпрометированы.

«Сейчас компания ведёт внутреннее расследование и прорабатывает несколько версий произошедшего», — сообщили в Tutu.ru.

В компании добавили, что в последние месяцы специалисты по информационной безопасности зафиксировали десятки попыток атак на системы сервиса. Тогда эти попытки были пресечены.