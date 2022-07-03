Триполи, , 08:55 — REGNUM Ливийская народная армия (ЛНА) перешла на сторону протестующих, которые требуют распустить органы власти и провести выборы президента и парламента. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Ливия I, Tadmouri

В заявлении армии говорится, что командование «следует за народным движением, которое выражает законные требования в контексте ливийского кризиса». Армия поддерживает народную волю и требования граждан, но призывает народ не наносить ущерб общественным и частным объектам

Аль-Мисмари пообещал, что армия будет защищать народ, и призвал ливийцев к мирным демонстрациям и разработке дорожной карты, которая позволит двигаться к построению гражданского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Триполи произошли массовые протесты. Люди потребовали распустить все органы власти, объявить чрезвычайное положение, урегулировать кризис с электроэнергией, ускорить проведение выборов и добиться вывода иностранных наёмников из страны. Протестующие штурмовали здание парламента в Тобруке на востоке Ливии. Здание подожгли и частично разрушили.

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